米米CLUBデビュー40周年記念ツアーがBD＆DVD化！「君がいるだけで」40周年SPバージョンのMVも収録

米米CLUBのデビュー40周年を記念したライブ映像作品『米米大興行 人情紙吹雪 ～踊ってやっておくんなさい～』のリリースが、2月25日に決定した。

■ぴあアリーナMMで開催したツアーファイナルの模様を収録

本作品は、2025年9月から10月にかけて開催したデビュー40周年記念ツアーのファイナル公演（神奈川・ぴあアリーナMM）のDay 2公演の模様を全曲収録したもの。

初回仕様限定盤には、スペシャルBOX仕様＆豪華ライブフォトブック付きと、盛りだくさんの内容となっている。特典映像には、Day 1の第二部より選りすぐりの楽曲も収録される。

さらにライブ映像以外に、1992年にリリースされた米米CLUB最大のヒットシングル、「君がいるだけで」のMVを、40周年スペシャルバージョンとして初収録。とある街の電気屋さんを舞台に、平成～令和を通して輝き続ける本楽曲の魅力が味わえるノスタルジックな作品となっている。

また、早期予約特典として、商品未収録となるライブ映像の試写会＆トークショーに、抽選で80名（予定）を招待する企画も実施される。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『米米大興行 人情紙吹雪 ～踊ってやっておくんなさい～』

