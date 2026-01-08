XG、1stフルアルバム『THE CORE-核』のメインビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

XGが、初のフルアルバム『THE CORE-核』（1月23日発売）のメインビジュアルを公開。併せて、本作のリード曲が「HYPNOTIZE」であることが明らかとなった。

■幻想性と洗練さが共存する佇まいで、唯一無二の世界観を改めてアピール

『THE CORE-核』のリード曲である「HYPNOTIZE」は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和した、現実と夢の境界を行き来するような強い没入感を与えるハウスナンバー。

同曲のテーマは、視線や雰囲気だけで相手を惹きつける“魅惑”と“催眠”。メンバーは、自信に満ち溢れ、自身の魅力を完全にコントロールするキャラクターとして表現されている。

歌詞には《tick tock》《視線》《呪文》といった表現が散りばめられ、聴き手は徐々に抜け出せない状態へと引き込まれ、最終的には XGのリズムと世界観のなかで動かされていく感覚が描かれている。「HYPNOTIZE」 は、単なる魅惑を超え、自信と主体性、そしてXGならではの強烈なエネルギーを凝縮した一曲として完成した。

公開されたビジュアルのなかでXGは、幻想性と洗練さが共存する佇まいで、唯一無二の世界観を改めてアピール。冷たく未来的な空間を背景に、純白とパステルトーンを基調としたスタイリングを披露し、強烈な没入感を演出。レース、コルセット、シルク素材を重ねた衣装や実験的なビジュアルが、神秘的かつ魅惑的なイメージを完成させ、まるで催眠にかかったかのような視線と緊張感溢れる構図が、楽曲の核となるテーマを視覚的に表現している。

作品ごとに前作のイメージを大胆に更新し、独自の世界観を提示し続けるXG。そのクリエイティビティに、国内外から称賛の声が寄せられている。

■リリース情報

2026.01.23 ON SALE

ALBUM『THE CORE-核』

■関連リンク

アルバム『THE CORE-核』特設サイト

https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/