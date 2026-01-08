STARGLOW、デビューに向けたティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」完結編公開
STARGLOWが、1月21日のデビューシングル「Star Wish」リリースへ向けたティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」の完結編を公開した。
■デビューという夢の舞台に向けてその一歩を踏み出す彼らの姿が
1月3日より連日公開された「STARGLOW IS COMING」シリーズは、メンバーそれぞれにフォーカスしたユニークな演出で話題沸騰中。1月8日に公開された完結編では、デビューという夢の舞台に向けてついにその一歩を踏み出す彼らの姿が映し出されている。
さらに、デビュー当日となる1月21日には、STARGLOWデビューシングル「Star Wish』」リリース記念イベントの開催も決定した。
本イベントは都内某所にて開催予定となっており、当日はデビュー曲「Star Wish」を初披露する予定だ。
イベントの詳細や参加方法については、後日STARGLOWオフィシャルファンクラブにて案内予定。また、シングル詳細はオフィシャルサイトで。
なお、STARGLOWはデビューシングルを携え、1月31日、2月1日に神奈川・横浜BUNTAIにて初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』を開催する。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
SINGLE「Star Wish」
