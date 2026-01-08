堂本剛×浜田雅功『ごぶごぶ』ロケで名コンビぶりを発揮！剛が浜田に鋭いツッコミを入れる場面も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ダウンタウン浜田雅功と“相方”、そしてスタッフが五分五分の立場でロケを行う番組『ごぶごぶ』（MBS 毎週土曜13:54～）。

1月10日の放送では、前回に引き続き、堂本剛を相方に迎え『ごぶごぶ正月SP 浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！ コスパ最強！ しかもウマい！ おすすめグルメかまぼこ板』の延長戦が放送される。

■「新春奈良検定」と題したクイズ企画も実施。「やっぱり浜田さん、奈良好きなんですやん」

1月3日放送の『ごぶごぶ正月SP』では、久しぶりの共演とは思えないテンポの掛け合いで大盛り上がりとなり、「尺できた」とロケの途中にもかかわらず正月SP は終了する形となった本番組。しかし、ロケはまだまだ終わっておらず、延長戦として正月SPの“その後”を描くことに。

延長戦の最初に引いたかまぼこ板は、横浜DeNAベイスターズ元監督の三浦大輔。正月SPの最終地点となったMBSを再出発したふたりは、奈良県出身の三浦おすすめの「天理スタミナラーメン」へ向かう。「天理スタミナラーメン」は奈良発祥の人気ラーメン店で、わざわざ大阪市内から奈良の本店に訪れる人も多い。

そんな「天スタ」が2025年、大阪市内で初となる店舗を難波にオープン。堂本も「天スタ」と呼ぶほど馴染み深いラーメンの味に、浜田は舌鼓を打つ。「これ最初に来たかったわ！」とロケ順に文句を言う浜田に「最初にホットケーキ引いたの浜田さんでしょ！」と堂本が鋭くツッコむ。

続いて引いたかまぼこ板は、吉本新喜劇初の女性座長・酒井藍。奇しくも奈良三昧となった延長戦に「また奈良や」と少し不満げな浜田。酒井の年賀状には「おすすめグルメはまだ内緒。NGKの楽屋に来てくださったら“ええもん”用意しておりますので」と書いてあり、ふたりでなんばグランド花月の楽屋を訪問。楽屋へ向かう道中、池乃めだかや村上ショージといった名だたる芸人と出くわし、堂本は「こんなレジェンドたちと出会っちゃいました」と大興奮する。

酒井の楽屋に到着すると、「あけましておめでとうございまーす！」と出迎えられるふたり。しかし、酒井が用意していたものに浜田と堂本はドン引き 。酒井が用意していた奈良名物とは？

さらに「新春奈良検定」と題した奈良クイズ企画も開催。堂本に「やっぱり浜田さん、奈良好きなんですやん」と言わしめた浜田の回答とはいったい…？

最後には「剛に伝授したい！ 新春隠し芸大会！」を開催。トークや大喜利など、芸人顔負けの実力を持つ堂本が唯一持っていないのが“隠し芸”。そんな堂本のために、世界のエンターテインメントショーで戦ってきた猛者たちが渾身の隠し芸を披露していく。ふたりは終始爆笑するも、堂本は「これ、僕ができます？」とやや引き気味に…。

堂本が「いちばんやってみたい」と選ぶ隠し芸は何なのか？ ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

MBS『ごぶごぶ』

01/10（土）13:54～15:00

※関西ローカル

※放送後にTVer、MBS動画イズムにて無料見逃し配信

MC：浜田雅功

相方：堂本剛

