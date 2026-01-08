Reol×LiSA、念願のコラボが実現！Reolの最新アルバム収録曲で“ど真ん中”を歌う
Reolが、1月21日にリリースするアルバム『美辞学』に収録される新曲「DEAD CENTER」のフィーチャリングアーティストにLiSAを迎えることを発表。ふたりが楽曲で共演するのは、今回が初となる。
■自らの道を切り開いていくふたりの力強さを表現した楽曲
今回のコラボは、長きにわたり親交のあるふたりの念願が叶い実現。タイトルの「DEAD CENTER」は“ど真ん中”を意味する英語のスラングで、自らの道を切り開いていくふたりの力強さをクールかつユーモラスに表現した楽曲となっている。作詞をReolが、作曲と編曲をGigaが担当した。
「DEAD CENTER」は、アルバム『美辞学』のリリース日である1月21日に配信開始。また、今回のコラボレーションを記念し、アルバム『美辞学』を配信サイトで予約注文すると、ReolとLiSAの2ショットオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。
■Reol、LiSA コメント
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
Reol
ALBUM『美辞学』
2026.01.21 ON SALE
Reol
DIGITAL SINGLE「DEAD CENTER feat. LiSA 」
■関連リンク
アルバム『美辞学』特設サイト
https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum
Reol OFFICIAL SITE
https://reol.jp/
LiSA OFFICIAL SITE
https://www.lxixsxa.com/