Reol×LiSA、念願のコラボが実現！Reolの最新アルバム収録曲で“ど真ん中”を歌う

Reolが、1月21日にリリースするアルバム『美辞学』に収録される新曲「DEAD CENTER」のフィーチャリングアーティストにLiSAを迎えることを発表。ふたりが楽曲で共演するのは、今回が初となる。

■自らの道を切り開いていくふたりの力強さを表現した楽曲

今回のコラボは、長きにわたり親交のあるふたりの念願が叶い実現。タイトルの「DEAD CENTER」は“ど真ん中”を意味する英語のスラングで、自らの道を切り開いていくふたりの力強さをクールかつユーモラスに表現した楽曲となっている。作詞をReolが、作曲と編曲をGigaが担当した。

「DEAD CENTER」は、アルバム『美辞学』のリリース日である1月21日に配信開始。また、今回のコラボレーションを記念し、アルバム『美辞学』を配信サイトで予約注文すると、ReolとLiSAの2ショットオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。

■Reol、LiSA コメント

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

Reol

ALBUM『美辞学』

Reol

DIGITAL SINGLE「DEAD CENTER feat. LiSA 」

■関連リンク

アルバム『美辞学』特設サイト

https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum

Reol OFFICIAL SITE

https://reol.jp/

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/