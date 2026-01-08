「日経225ミニ」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限7043枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7043枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7043( 3043)
ソシエテジェネラル証券 4089( 1589)
バークレイズ証券 1185( 1185)
SBI証券 7137( 1097)
三菱UFJeスマート 884( 712)
楽天証券 1384( 544)
松井証券 184( 184)
マネックス証券 104( 104)
BNPパリバ証券 8103( 103)
光世証券 100( 100)
フィリップ証券 100( 100)
UBS証券 45( 45)
日産証券 18( 18)
岩井コスモ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 11( 11)
ゴールドマン証券 5005( 5)
安藤証券 2( 2)
野村証券 500( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 248( 248)
ABNクリアリン証券 160( 160)
SBI証券 270( 152)
楽天証券 359( 133)
三菱UFJeスマート 78( 64)
松井証券 54( 54)
マネックス証券 42( 42)
フィリップ証券 30( 30)
日産証券 24( 24)
JPモルガン証券 21( 21)
ドイツ証券 20( 20)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 74875( 74875)
ソシエテジェネラル証券 40530( 40530)
SBI証券 40867( 19419)
バークレイズ証券 19103( 19103)
松井証券 13696( 13696)
楽天証券 22469( 11297)
サスケハナ・ホンコン 7053( 7053)
三菱UFJeスマート 9120( 5488)
JPモルガン証券 3748( 3748)
日産証券 3353( 3353)
ゴールドマン証券 2635( 2619)
マネックス証券 2463( 2463)
ビーオブエー証券 1708( 1708)
みずほ証券 1105( 1105)
フィリップ証券 937( 937)
モルガンMUFG証券 842( 842)
インタラクティブ証券 751( 751)
BNPパリバ証券 519( 519)
大和証券 282( 282)
野村証券 277( 277)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース