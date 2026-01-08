「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、1月限1万3491枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万3491枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 13491( 6991)
ABNクリアリン証券 12219( 5219)
野村証券 8457( 2957)
バークレイズ証券 3329( 2829)
ゴールドマン証券 6018( 2018)
SBI証券 3809( 1663)
楽天証券 2183( 1343)
モルガンMUFG証券 2227( 1227)
ビーオブエー証券 4308( 808)
UBS証券 944( 694)
JPモルガン証券 5568( 568)
三菱UFJ証券 550( 550)
豊証券 523( 523)
松井証券 497( 497)
大和証券 400( 400)
三菱UFJeスマート 612( 324)
マネックス証券 253( 253)
フィリップ証券 158( 158)
岩井コスモ証券 147( 147)
SMBC日興証券 94( 94)
シティグループ証券 6500( 0)
BNPパリバ証券 750( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1030( 1030)
ABNクリアリン証券 907( 907)
楽天証券 872( 520)
SBI証券 853( 331)
三菱UFJeスマート 197( 165)
マネックス証券 157( 157)
フィリップ証券 144( 144)
松井証券 137( 137)
日産証券 115( 115)
ドイツ証券 53( 53)
ゴールドマン証券 29( 29)
JPモルガン証券 21( 21)
インタラクティブ証券 20( 20)
三菱UFJ証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 180259( 180259)
ソシエテジェネラル証券 128072( 128072)
バークレイズ証券 63500( 63500)
SBI証券 88868( 44804)
松井証券 28076( 28076)
サスケハナ・ホンコン 25382( 25382)
楽天証券 42264( 22004)
日産証券 13913( 13913)
JPモルガン証券 11665( 11665)
三菱UFJeスマート 15018( 8448)
ゴールドマン証券 7685( 7631)
モルガンMUFG証券 7939( 6953)
ビーオブエー証券 5335( 5335)
みずほ証券 5169( 5149)
マネックス証券 4894( 4894)
BNPパリバ証券 4730( 4730)
野村証券 4597( 4433)
インタラクティブ証券 3840( 3840)
東海東京証券 3214( 3214)
広田証券 3022( 3022)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース