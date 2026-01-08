「TOPIX先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万1092枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1092枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21092( 19642)
ソシエテジェネラル証券 17267( 16767)
バークレイズ証券 9367( 9151)
JPモルガン証券 6600( 5000)
ゴールドマン証券 8492( 3778)
モルガンMUFG証券 3103( 2702)
みずほ証券 2465( 2180)
サスケハナ・ホンコン 1388( 1388)
ビーオブエー証券 1408( 1308)
シティグループ証券 4341( 1223)
野村証券 2218( 1115)
BNPパリバ証券 744( 694)
ドイツ証券 663( 663)
大和証券 1020( 495)
日産証券 436( 436)
UBS証券 432( 396)
SBI証券 620( 378)
SMBC日興証券 1665( 371)
広田証券 269( 269)
三菱UFJ証券 202( 152)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
