「日経225先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限3450枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3450枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3450( 2988)
ソシエテジェネラル証券 2364( 2114)
バークレイズ証券 1091( 1091)
松井証券 500( 500)
サスケハナ・ホンコン 422( 422)
ビーオブエー証券 330( 330)
JPモルガン証券 297( 297)
SBI証券 1011( 267)
ゴールドマン証券 720( 218)
三菱UFJeスマート 166( 124)
日産証券 114( 114)
HSBC証券 112( 112)
モルガンMUFG証券 150( 110)
楽天証券 232( 104)
三菱UFJ証券 110( 84)
フィリップ証券 82( 82)
みずほ証券 95( 56)
BNPパリバ証券 928( 43)
UBS証券 67( 41)
インタラクティブ証券 33( 33)
野村証券 50( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
SBI証券 21( 19)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ドイツ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース