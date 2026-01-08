　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3450枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3450(　　2988)
ソシエテジェネラル証券　　　　2364(　　2114)
バークレイズ証券　　　　　　　1091(　　1091)
松井証券　　　　　　　　　　　 500(　　 500)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 422(　　 422)
ビーオブエー証券　　　　　　　 330(　　 330)
JPモルガン証券　　　　　　　　 297(　　 297)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1011(　　 267)
ゴールドマン証券　　　　　　　 720(　　 218)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 166(　　 124)
日産証券　　　　　　　　　　　 114(　　 114)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 112(　　 112)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 150(　　 110)
楽天証券　　　　　　　　　　　 232(　　 104)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 110(　　　84)
フィリップ証券　　　　　　　　　82(　　　82)
みずほ証券　　　　　　　　　　　95(　　　56)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 928(　　　43)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　67(　　　41)
インタラクティブ証券　　　　　　33(　　　33)
野村証券　　　　　　　　　　　　50(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　21(　　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　　19)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　　 4)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

