「うまっ！」篠原ともえ、書き初めの“美文字”に反響「えーー！字もお上手なんだぁ」「達筆すぎる」「いろんな才能の引き出しがあるのすごい」
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。書き初めを披露し「うまっ！」「達筆すぎる」などと、その“美文字”が注目を集めている。
【写真】「えーー！字もお上手なんだぁ」「うまっ！」篠原ともえが披露した書き初め
篠原は「本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます」「書道教室にて毎年恒例の干支の書き初め」とつづり、今年の干支である午（うま）年を「馬」の漢字で、力強くも繊細に表現している。
コメント欄には「えーー！字もお上手なんだぁ」「めっちゃくちゃかっこいい」「今にも馬が駆け出しそうな、でも品もあって、素敵です」「いろんな才能の引き出しがあるのすごい」「多才で、素晴らしいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
