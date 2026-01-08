中島歩＆草川拓弥＆高良健吾、寸劇披露で壁ぶち破る「悪徳政治家か〜」「オールドメディアか！」と絶叫 中島は流血も「夢が叶いました」
俳優の中島歩（37）、草川拓弥（31）、高良健吾（38）が8日、都内で行われたテレ東ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』（9日スタート 毎週金曜 深0：42〜）の記者会見に出席。開始時に寸劇を披露し、壁をぶち破って登場した。
【写真】いいコンビ！絶叫する草川拓弥＆中島歩
中島は壇上に設置された紙の壁を破り、絶叫しながら姿を見せた。草川も続き、観覧者の席にも近づいて劇を披露した。
2人はドラマの役柄のまま、中島が「女性の悪徳政治家か〜」「オールドメディアが！」などと冗談を飛ばしながら劇を展開。劇の最中に高良も登場すると、観客席からは「え〜」と高良も参加したことに驚きの声が漏れた。
高良は劇の後、忘年会で中島が寸劇を発案したことを明かした。その中島は壁をぶち破った際に右腕を流血するほどの力の入れようで「夢が叶いました」と笑顔を見せていた。
会見には3人のほか、阪元裕吾監督が参加した。
本作は、熱狂的なファンを多く抱える『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元監督とテレ東が『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー”。
ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島）と店主の月白司（草川）が、不器用ながらもさまざまな依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描く。
