STARTO社俳優部「あくたれ」、事務所初のショートドラマチャンネル開設 “転換期”テーマのオムニバスを配信
STARTO ENTERTAINMENT社の俳優部に所属するユニット「あくたれ」（高田翔、今江大地、松本幸大、冨岡健翔、野澤祐樹）が中心となるショートドラマプロジェクト『いちについて！』がきょう8日から配信開始した。
【画像】存在感がすごい⋯！公開された「いちについて！」ロゴマーク
今作は家庭、仕事、人間関係など、現代の大人たちが抱えるさまざまな悩みのなかで直面する「転換点」をテーマとしたオムニバス形式のショートドラマコンテンツ。
SNSを中心に縦型ショートドラマが急速に普及するなか、誰もが経験する迷いや決断、そして一歩を踏み出す瞬間といった日常の出来事に焦点を当てる。「あくたれ」メンバーたちの熱意と演技を通じて、共感を呼ぶ物語を届ける。
タイトルは、競技のスタート前にかけられる号令であり、物事を始める直前の“構える瞬間”を表す言葉。人生の中で転換点を迎えた大人たちが、迷いや不安を抱えながらも再びスタートラインに立つ。そんな“再スタートの瞬間”を切り取るという想いが込められている。
YouTube、インスタグラム、TikTok「いちについて！」公式アカウント【@ichi.ni.tsuite】にて毎週木曜午後6時ごろから配信する。
■出演者コメント
▼今江大地
僕たち、あくたれのショートドラマプロジェクトがついに始まります。
タイトルは「いちについて！」です。より多くの方に僕たちを知ってもらえるように、新たに始まる僕たちの企画です。
ご報告できたことをうれしく思います。そして、楽しんでな〜！
▼冨岡健翔
STARTO ENTERTAINMENT所属、あくたれの冨岡健翔です！
まず今回のプロジェクトを始動するにあたり、ご協力を賜りましたたくさんの関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
何かに気が付き変わろうとしたその時、人はいつでもまた新たなSTARTを切ることができると思います。
皆様に楽しんでいただける作品作りを！そして僕たちも全力でこの挑戦の日々を楽しみたいと思います！
それでは、いちについて！よーい…START!!
▼野澤祐樹
「あくたれ」が結成してからなにかできる事はないのか？といろいろ考えていました。
そして今回スタッフさんの力もお借りして「縦型ショートドラマ」に挑戦させていただきます。
この発表ができるまで時間がかかってしまいましたが、まだスタート地点です。
皆さんに愛してもらえるようなコンテンツになるように頑張りますので「いちについて！」どうぞよろしくお願いします。
▼松本幸大
皆さーーーん！
僕たち【あくたれ】のショートドラマプロジェクト『いちについて！』が始動します!!!!!
しかも…
事務所初となるショートドラマチャンネルです！
もう一度言わせてください。
「事務所“初”」です!!!
いろいろな方に助けていただいてやっと皆さんにお届けできること本当にうれしく思います！
これからはぜひ毎週木曜日に『いちについて！』を必ずチェックして楽しんでください（ハート）
▼高田翔
高田翔です。
ついに解禁となり、非常にうれしく思っております。
「いちについて！」始動となります。
ショートドラマの世界に足を踏み入れて
皆さまに楽しいものをお届けできるよう頑張ります！
ぜひ、お楽しみください。
