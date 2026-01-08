A.B.C-Z、『えびラジ』7年ぶり復活 デビューから13年の歩みを振り返る「おそらく今年一盛り上がった」
4人組グループ・A.B.C-Zがパーソナリティを務める特別番組『A.B.C-Z えびラジ』が9日午後8時30分から9時30分まで、7年ぶりにニッポン放送で放送されることが決定した。
【画像】アンニュイな表情も！色気あふれる3rd EP『ROMANTIC！』ジャケ写
番組では、メンバー4人がそろって登場し、近況についてはもちろん、デビューからこれまでの13年の歩みをじっくりと振り返っていく。また、「A.B.C-Zな質問」と題して、メンバーがさまざまな質問に答えていく企画も実施する。
さらに、番組スポンサーのnishikawaから、骨盤をやさしく支えて、美しい姿勢をキープする、「keeps クッション for beauty」のリスナープレゼントも予定。このほどメンバーからコメントも到着した。番組はradikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる。
■メンバーコメント
▼橋本良亮
新年一発目のグループでのお仕事がこのラジオで、久しぶりにみんなでわちゃわちゃできて楽しかったです。いい2026年になりそうな内容でしたので、ぜひ聴いてください。
▼戸塚祥太
またお会いできるのが7年後と仮定して、普段全然しゃべらないのに、しゃべり過ぎてしまいました。楽しんで聴いていただけたらうれしいです。7年分の想いをしゃべりました。
▼五関晃一
7年ぶりの番組ということで、とてもありがたかったです。まだ2026年あけたばかりですが、おそらく今年一盛り上がったと思います。ぜひ聴いてください。
▼塚田僚一
デビューから13年を振り返って話をしているので、A.B.C-Zを知らない方も楽しめるんじゃないかと思います。たくさんの方に聴いていただきたいです。たぶん今年はもうないと思いますので、よいお年を!!
【画像】アンニュイな表情も！色気あふれる3rd EP『ROMANTIC！』ジャケ写
番組では、メンバー4人がそろって登場し、近況についてはもちろん、デビューからこれまでの13年の歩みをじっくりと振り返っていく。また、「A.B.C-Zな質問」と題して、メンバーがさまざまな質問に答えていく企画も実施する。
■メンバーコメント
▼橋本良亮
新年一発目のグループでのお仕事がこのラジオで、久しぶりにみんなでわちゃわちゃできて楽しかったです。いい2026年になりそうな内容でしたので、ぜひ聴いてください。
▼戸塚祥太
またお会いできるのが7年後と仮定して、普段全然しゃべらないのに、しゃべり過ぎてしまいました。楽しんで聴いていただけたらうれしいです。7年分の想いをしゃべりました。
▼五関晃一
7年ぶりの番組ということで、とてもありがたかったです。まだ2026年あけたばかりですが、おそらく今年一盛り上がったと思います。ぜひ聴いてください。
▼塚田僚一
デビューから13年を振り返って話をしているので、A.B.C-Zを知らない方も楽しめるんじゃないかと思います。たくさんの方に聴いていただきたいです。たぶん今年はもうないと思いますので、よいお年を!!