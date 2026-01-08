藤井流星×七五三掛龍也『ぜんぶ、あなたのためだから』“真紅”に染まったビジュアル解禁 考察の手がかりも…
WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演する1月10日からスタートの、テレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）のポスタービジュアルが公開された。
【写真】花嫁衣装のヒロイン・井桁弘恵、松下由樹の集合ショット
気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を実写化。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、その犯人捜しに乗り出すことに…。
犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか（!?）次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
深紅に染まった今作のポスター。その赤く染まった世界の中で、純白のウエディングドレスを強く抱きかかえる和臣、そして背中を合わせるのは、和臣とともに犯人捜しに乗り出すカメラマンの桜庭の姿。まさに作品の世界観を体現したかのような背景とカラーに、これから力を合わせ犯人捜しに乗り出していく和臣×桜庭のバディがたたずみ、まっすぐこちらを見据える。
赤く染まり、散りばめられた深紅の花びら、真っすぐにまなざしを向ける藤井と七五三掛の力強い視線に目を奪われ、この先のストーリー展開に期待は高まる。愛する妻に毒を盛ったのは誰なのか。ビジュアルの中にも考察の手掛かりとなり得る要素が散りばめられている。
