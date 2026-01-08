【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】ABCテレビで1月12日深夜、なんともクセの強い名前の番組が始まります。その名も、「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」（月曜深夜0・00、全4回放送）。

この番組は、怪しげな中華料理店の円卓を囲みながら、「これって自分だけかもしれない…」という超・個人的感覚の“あるある”、つまり“アナタだけあるある”を発表し合い、その切なる感覚に全員で向き合う＝“骨までしゃぶる”トークバラエティー。バラエティーの定石である「エピソードトーク」も「オチや例えツッコミなどのお笑いテクニック」も一切不要で、ありのままに語らい合う異色のトーク番組です。

そんな未知数の番組でMCを務めるのは、ニューヨーク・屋敷さん、永野さん、ツートライブ・周平魂さんの3人。意外にも、3人が一堂に会するのは今回が初。さらに、永野さんと周平魂さんは今回が初共演だそう！先日初回収録にお邪魔した際、3人のトークがあまりに盛り上がりすぎていてすっかり忘れていたのですが、よくよく考えてみれば、「屋敷×永野×周平魂」の化学反応はいまだかつて誰も見たことがないんですよね…。

収録後、屋敷さんが番組のことを「深夜4時のテンション感」とおっしゃっていたのですが、本当にその通り。飲み会で深い時間になって皆が変に熱くなり、もはや共感してもらえてももらえなくてもよくなっていく感じ、ありますよね(笑)。この番組では、「偶数の年齢って、なんか嫌じゃない？」「漫才師の“ある部分”がどうしても気になっちゃう」といった“トークの骨”（オチはない）を次々としゃぶり尽くしていきます。

完結するエピソードトークではないからこそ、カメラが止まっても話し足りることはなし！「あの“あるある”めちゃくちゃよかったよね!!」「まだ語りたい」とハイテンションでお話しする3人をスタッフ一同、ありがたく微笑ましく眺めておりました。

また、この番組では毎週円卓にゲストをお迎えします。記念すべき初回のゲストは、しずる・純さん、相席スタート・山添さん、ななまがり・森下さん！いよいよ12日深夜0時スタートです！TVerで見逃し配信もありますので、関西以外の皆さまもぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。

ひとたび芸人さんたちの“アナタだけあるある”トークをのぞいてみれば、あなたも“骨しゃぶ”したくなること間違いなし！お笑いのセオリーを度外視した、むき出しのトークにご期待ください。

▼執筆者プロフィール

社会人2年目PR部員・FUTURE。自分だけかもしれない、超・個人的な”あるある”は、「ビールって意外と一杯目じゃなくないですか？」共感してくれる人、日本のどこかにはいるのかな…。