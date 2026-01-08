「画面の向こうには、自分と同じように命を持った人間がいる」

【写真を見る】松永さんに送り付けられた誹謗中傷のメール

池袋暴走事故で妻と娘を亡くした松永拓也さんは、「SNS中傷を繰り返さないために」と題したシンポジウムで、70人の参加者に訴えました。

便利なコミュニケーションツールであるSNSが、時に"デジタル暴力"の場となり、多くの人を傷つけています。事件・事故で家族を失った遺族をさらに苦しめた二次被害の現実について考えます。

「お父さんは死なないで」

2019年4月、東京・池袋で当時87歳のドライバーが運転する車にはねられ、松永さんの妻・真菜さん（当時31歳）と長女・莉子ちゃん（当時3歳）が亡くなりました。

松永さんが最初に語ったのは、家族との思い出です。お花見や海、温泉に行ったこと。父の日に、真菜さんと莉子ちゃんがケーキを作ってくれたこと。

あの日、玄関で「バイバイ」と別れ、正午ごろには「公園で遊んでいる」と電話で話したこと。

警察から電話がかかってきたのは、その2時間後の事でした。

松永さん「莉子が生まれた時に握りしめてくれた手と、硬く冷たくなった手がコントラストのように突きつけられて。あんなに尊いと思った命が終わってしまった」

絶望のあまりマンションの屋上から飛び降りようとした時、「お父さんは死なないで欲しい」という2人の声が聞こえたといいます。

松永さん「自分の姿を見て、誰かが『安全運転をしよう』と思うことができれば、いつか2人に『命を無駄にしなかったよ』言えるんじゃないか」

その思いから記者会見を開き、社会に向けて発信を始めました。

『駄々こねるな』――相次ぐ誹謗中傷が事件化

しかし、松永さんの苦しみはそれだけでは終わりませんでした。以下は、SNSで投稿されたり、松永さんに送り付けられたりしたメッセージの一部です。

『駄々こねるな、事故で妻と娘を亡くしただけだろ』

『金や反響目当てで闘っているようにしか見えませんでした』

『ナイフで滅多刺しにして命を奪う』

『池袋暴走事故の松永よ子どもと妻死んで悲しいか？笑 おつでーす』

松永さん「最初はびっくりしました。なぜ顔も名前も知らない人にここまで言われなければいけないのか。次に悲しさがこみ上げてきました。真菜と莉子のことまで侮辱されると、本当に『悲しい』という一言しかありませんでした」

警察は、松永さんへの誹謗中傷などのうち、事件として扱った4件で5人を「侮辱罪」「脅迫罪」「威力業務妨害罪」「名誉毀損罪」で摘発しました。

松永さんは、このような言葉に対し「物理的には対応しても、心理的には受け取らないようにしている」と話します。しかし、必要以上に自分が傷つかないための努力は「最初は難しかった」と振り返りました。

事件の遺族には―――『1人でトイレに行かせた親が悪い』

2011年に熊本市で起きた事件で当時3歳だった娘の心（ここ）ちゃんを亡くした清水誠一郎さんも、SNSでの二次被害に苦しんだ一人です。

清水誠一郎さん「事件直後は記憶がなくて。SNSの書き込みを全く知りませんでした。あるとき家族がそれを見て、こんなものが書いてあると」

『なんで生きてるんだ』

『お前が死んでしまえ』

『3歳の子どもを1人でトイレに行かせた親が悪い』

書き込みを見て「悪いのは犯人ではなく、自分なのだろうか」と追い打ちをかけられた清水さんや家族は、家から出られなくなったと言います。

清水さん「当然、子ども達も外に出せませんでした。また命を取られるんじゃないか、責められるんじゃないか、『子どもが死んだのに、あの家族、笑ってるよ』とSNSに流されるんじゃないか。自分はどれだけ言われても大丈夫ですが、家族が責められるのが怖くて」

苦しみの中でも、前を向いて進むしかない。

事件から13年経った今、清水さんは心ちゃんの月命日に寺へ通い、各地で講演活動を続けています。

清水さん「家族は死なせられない。だから、神様になった娘の場所へ少しでも近づきたいんです」

清水さん「松永さんが屋上で聞いたという『死なないで』という思い、これが背中を押します。同じ思いをする人、犯罪を犯す人を作りたくない」

車とスマホは似ている

松永さんはシンポジウムの中で「車とスマホは似ている」と話しました。

車の運転が「鉄の塊」に守られて気が大きくなるとしたら、SNSでの誹謗中傷は「スマホ画面」に守られて、その先に生身の人間がいることを忘れてしまうのです。

「投稿前に内容を消した」ことはありますか？

シンポジウムでは、参加者にSNSでの経験について質問する場面もありました。

「SNSで投稿ボタンを押す前に一度内容を全部消したことがあるか」という問いには、70人の参加者のうちほぼ全員が「ある」と答えました。

政府広報オンラインのホームページでは「SNSでカッとなっても、勢いですぐに送信せず一度時間を置いて投稿を見直すこと」「ネットから離れ、誰かと話して気分転換をすること」が推奨されています。

シンポジウムのあと、松永さんは改めてインタビューに答えました。

そこで強調したのは「スマホの向こうにいる“命”の存在」です。

松永さん「SNSは楽しいし、仲間と繋がれる素敵な場所です。でも自分のたった1クリックで人を傷つけ、最悪、命を奪うかもしれない場でもあります。自分を大切にすること、同じように命を持った他人を大切にすることが大事です。それが巡り巡って自分にも帰ってくる。そう考えてSNSを楽しんでほしいと思います」

