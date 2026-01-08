ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が8日に自身のYouTubeチャンネルを更新。SNS上の憶測について言及し、結婚、妻の妊娠、第1子誕生の時系列を説明した上で不倫疑惑を完全否定した。

はじめしゃちょーは昨年8月に年下の一般女性との結婚を発表。そして今月1日に第1子女児誕生を報告した。しかし、今月7日、暴露系配信者・コレコレがXにはじめしゃちょーの不倫疑惑に関する投稿を行い、炎上状態となっていた。

はじめしゃちょーは「お騒がせしている件についてお話しさせてください」と題した動画を投稿。SNS上での騒ぎに触れ、「ネットでいろんなことを目にします」とした上で「お付き合いしている時に、妻を傷つけるようなことをしたこともあります」と認めた。

その上で「他にもいろんなことがあって、乗り越えて、プロポーズしました。不倫してるんじゃないかというコメントもあるんですが、心に誓って不倫はしていないですし、今後もしません」と不倫疑惑を完全否定した。

さらに、「僕の説明不足だった」と、妻との馴れそめや入籍の時期についても説明。はじめしゃちょーによると、妻とは2024年に交際をスタートさせ、当初から25年内での入籍を目指し、「不妊治療で苦労したり、辛い思いをしている夫婦の話を聞いて」ことから妊活も行っていたという。25年頭にプロポーズ。その1カ月後に妊娠が発覚したことも明かした。

さらに、「精子凍結を今、しています」と告白。「不規則な生活で、自分に子供が残せないんじゃないかという思いで」と説明していた。