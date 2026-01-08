XG、1stアルバムのメインビジュアル公開 リード曲も明らかに
HIPHOP／R&Bグループ・XGが、23日にリリースされる1stフルアルバム『THE CORE - 核』のメインビジュアルを公開した。
『THE CORE - 核』は、国内外で注目を集めるXGにとって待望の初フルアルバム。公開されたビジュアルでは、未来的な空間を背景に、白とパステルトーンを基調としたレース、コルセット、シルクなどの素材を用いた衣装を披露。ピンクのショートヘアのCHISA、ロングへアとなったJURINとJURIA、ピエロ風衣装のCOCONAなど、これまでのイメージとはまた異なる雰囲気をまとっており、作品への期待が高まる。
また、同アルバムのリード曲が「HYPNOTIZE」であることも発表された。幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが融合したハウスナンバーで、「魅惑」「催眠」をテーマに制作。歌詞には「tick tock」「視線」「呪文」といったワードが散りばめられており、中毒性のある楽曲に仕上がっているという。
