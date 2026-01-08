1月7日、SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈が、結婚会見を開催。お相手の、男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規とともに登壇し、満面の笑顔での会見となった。そこで明かされた2人のデートの様子が話題となっている。

「2人の出会いは約11年前。辻本さんが名古屋駅でチラシ配りをしていた際に知り合い、交際に発展したのは3年ほど前とのことです」（芸能ジャーナリスト）

会見は、金屏風をバックにした華やかな雰囲気のなかでおこなわれた。着物姿で登場した2人は、表情が緩み、終始ラブラブな様子。多くの報道陣に囲まれ、さまざまな質問に答えていくが、なかでも印象的だったのは、デートの内容だ。

「2人の活動拠点が名古屋だったこともあり、交際中も名古屋周辺でのデートを重ねてきたといいます。そして、ショッピングモールをめぐるなど、庶民的なデートをしたことを振り返りました。

松井さんは『フードコートで「スガキヤ」や「ペッパーランチ」を食べるのが夢だった』と、アイドルとして活動していたからこその理想デートが実現したことで、『これが青春かと感動しました』と、当時の感慨深い心境を吐露したのです」（同）

そんな微笑ましいエピソードに、SNSでもファンがいっせいに反応。Xでは、《ようやく当たり前の幸せに出会えたんだね》《本当にいい方に巡り会えたんだなあとこちらまで嬉しくなりました》など、幸せを掴んだ松井へファンからの本音が届いていた。

松井がアイドル活動を始めたのは11歳。そこから、“普通の生活” が送れなくなるほど、トップアイドルとしての道を駆け上がった。

「SKE48の1期生としてデビューした松井さんは、当時まだ小学生でしたが、デビュー曲『強き者よ』ではセンターを任され、最年少センターとして注目されました。

その後もグループの絶対的エースとして活躍し、SKE48だけでなく、AKB48のシングルでも選抜入りの常連となり、2018年の『AKB48世界選抜総選挙』では1位を獲得。圧倒的な存在感を放っていたのです」（同）

若くして偉業を成し遂げた松井。しかし、2021年4月のSKE48の卒業後、体調不良で活動を休止したことも。

「会見では、松井さんが心身ともに疲労していることを辻本さんが心配していたことも明かされ、知人とともに松井さんをキャンプに誘ったそうです。松井さんの笑顔が戻ってきた背景には、つらい時期を支えてくれた辻井さんの存在が大きかったのでしょう」（同）

今後の結婚生活も、明るい未来が待っていることだろう。