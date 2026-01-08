【南極計画（Nova Antarctica）】 1月29日 発売予定 価格：2,800円

パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESは、RexLaboが手掛けるSteam用サバイバルアドベンチャー「南極計画（Nova Antarctica）」を1月29日に発売すると発表した。価格は2,800円。

本作品は、PARCO GAMESのパブリッシングタイトル第1弾・3作目としてリリース。PARCO GAMESと日本のゲームスタジオ「RexLabo」の共同開発プロジェクトであり、パルコが出資した初のゲームタイトルとなっている。

900年後の荒廃した南極を舞台に、南極点から発せられる謎のシグナルを目指し、主人公とそこに住む動物たちが旅をする物語が展開される。

発売日決定に合わせ、1月29日より台湾で開催される「台北ゲームショウ」への出展も発表。現地のゲームファンへのPRと、現地クリエイターとのコミュニケーションを図るとしている。

【【2026年1月29日発売決定！】『南極計画』 Release Date Trailer： Steamにて体験版配信中】

「南極計画」の発売を記念し、南極計画オフィシャルビジュアルブックの発売も決定。Steamにて「南極計画」とバンドルにて購入可能となる予定とのこと。価格等は今後発表するとしている。

(C)PARCO (C)RexLabo