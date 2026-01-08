「着回すの苦手」な40・50代へ！【GU黒タートル】大人が参考にしたい「サマ見えコーデ」

黒タートルをもっとおしゃれに着まわしたい！ そんなミドル世代に【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる着こなしを紹介。トレンド感のあるデニムコーデや、サマ見えするレイヤードスタイルを紹介します。気になったらぜひ真似してみて。

カジュアルなデニムコーデをきれいめにシフト

【GU】「リブタートルネックセーター」\1,990（税込）

ルーズなシルエットでこなれ見えが狙えるバレルジーンズ。黒のタートルネックを合わせれば、大人に似合う上品コーデに。上下のメリハリあるバランスも◎ ボリューミーなアウターでもショート丈を選ぶことですっきり見えしそうです。シンプルコーデでもネックレスやベルトがアクセントになるスタイリングを意識すれば、グッとおしゃれ度がアップするかも。

シャツのインナーに仕込んでこなれ感アップ

あえて大きめサイズを選んだブルーシャツが、モノトーンの組み合わせに抜け感をプラスするプレッピーなコーデ。インナーに黒タートルを仕込むことで、上品さをプラスしつつ引き締め役としても一役買ってくれます。トレンドのロングブーツを合わせれば、大人もミニ丈スカートに挑戦しやすくなるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M