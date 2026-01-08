ライフスタイルブランド「LEPSIM（レプシィム）」が、人気ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」監修のコラボレーションアイテム第2弾を発売する。1月9日（金）から、全国のLEPSIM店舗、公式オンラインストア「and ST」、「ZOZOTOWN」、「楽天」などで取り扱われる。

ミスタードーナツ×LEPSIM コラボレーションアイテム第2弾が発売

今回は、2025年1月に発売され好評を受けた第1弾に続く第2弾で、ミスタードーナツの55周年にあわせて創業当時の店舗外観や店内を思わせるモチーフを取り入れたデザイン、キッズ向けアイテムなどの新作がラインアップする。

イラストレーターのケイリーン氏による描き下ろしデザインの「イラストパーカー」（5990円）は、ナチュラルにはドーナツポップとミスドカフェオレ、ネイビーはホット・セイボリーパイBBQフランクフルトとミスドブレンドコーヒーがプリントされている。人気ドーナツを複数プリントした「フォトクルースウェット」（5990円）もお目見えする。

“Mister Donut”のロゴが刺繍された「ラインソックス」（1320円）は3色展開。「フォトプリントパーカー」（5990円）は、ミスタードーナツの店内や外観写真がプリントされている。

「12ゲージドーナツプルオーバー」（6600円）は、アイボリーにハニーディップ、ブラックにチョコリングがデザインされている。創業時の店舗写真や人気ドーナツがプリントされた「BIGトートバッグ」（2990円）も販売する。

ミスタードーナツとLEPSIMのコラボレーションアイテムは、1月9日（金）からLEPSIMの全店舗（イオンモール新潟亀田インター店、ラブラ万代店を除く）とand ST STORE（イオンモール盛岡南店、エミテラス所沢店、ららぽーと安城店、なんばCITY店、広島ミナモア店）で発売。また公式オンラインストア「and ST」、「ZOZOTOWN」、「楽天」でも取り扱われる。キッズアイテムは一部店舗のみで販売。ミスタードーナツのショップでは販売されない。価格は税込み。