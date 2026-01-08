山形新聞・山形放送が「ピース・平和」「プロスペリティ・繁栄」「プログレス・進歩」の3つの部門で功績をあげた個人と団体をたたえる「山新3P賞」。ことしの受賞者を紹介しています。今回は「進歩賞」に輝いた山形銀行女子バスケットボール「ライヤーズ」です。



天童市石鳥居、国道13号沿いに建つ山形銀行体育館。ここが「ライヤーズ」の練習拠点です。





チームの指揮を執る木林稚栄ヘッドコーチは、現役時代、女子バスケの名門・ENEOSサンフラワーズで活躍。2012年には日本代表に選ばれた経歴を持ち、2021年にライヤーズのヘッドコーチに就任しました。木林ヘッドコーチは「早さと激しさをテーマにやってきた。そこにシュート力、パワーと高さの武器も備わって万能なチームになった」と話します。スピードのある選手やスリーポイントシュートが得意な選手など、現在、県内出身1人を含む13人の選手が所属しています。「ライヤーズ」の創部は1989年。3年後に迫った「べにばな国体」に照準を合わせて結成されました。以来、「国体」や現在の「国スポ」国民スポーツ大会で合わせて4度の優勝を成し遂げるなど、東北を代表する女子バスケットボールチームとして活躍を続けています。そんなライヤーズのメンバーたちは、普段は山形銀行の行員として通常の銀行業務に取り組んでいます。山形市の本店営業部では、4人の選手たちが電話応対や口座確認などの事務作業、窓口業務などにあたっていました。入行1年目の西村春佳選手（本店営業部）は「どちらかというと試合より仕事の方が緊張する。4月から2年目になり後輩も入ってくるので、それまでにたくさん知識を身に付け、教えていけるようにしたい」と話します。県庁支店に勤務する木村陽菜選手は、1日の流れをこう説明します。「8時半から15時半まで銀行で勤務して、そのあと体育館に移動し午後7時までチーム練習。そのあと各自自主練している。もう少し自由時間は欲しいけど、バスケットが大好きなのでバスケットの時間が取れるので…」。昨年10月、県代表として国民スポーツ大会に出場したライヤーズは、決勝で大阪府選抜と対戦しました。試合は終盤まで大接戦。最終第4クオーター、スコアは60対60。残り1分を切り、木村選手がフリースローを落ち着いて決めて1点リードします。そして残り10秒、わずか1点差で山形県が優勝を果たしました。藤原穂香キャプテン（本店営業部）は「国スポに懸ける思いは大きかったので、みんなで優勝をつかむことが出来て良かった。感謝でしかない」と語ります。木村選手も「最後までコートに立ち続け優勝したのは国スポが初めて。貴重な優勝になった」と振り返ります。10年ぶりに国スポで全国の頂点に立ったライヤーズ。チームには副賞として開催地・滋賀県の米60キロが贈られました。藤原キャプテンは「寮母さんにご飯を炊いてもらい、みんなで茶碗もりもりにして食べている」と笑顔を見せます。「副賞でもらった60キロのお米食べてまーす。ありがとうございまーす」と選手たちの声も上がりました。「地域貢献」を活動理念に掲げるライヤーズは、ジュニア向けのバスケ教室を年間15回ほど開催しています。藤原キャプテンは「小学生や中学生は元気なので私たちも元気をもらっている。バスケットを通じて山形県を盛り上げていきたい」と話します。ライヤーズは地域との結びつきを大切にしながら、新たな歴史を刻んでいきます。