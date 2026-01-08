山形市で県内初となる「宿泊税」の導入を目指し、有識者などが制度内容を協議した報告書が8日、佐藤孝弘市長に提出されました。市は今後、導入に向けた条例案を作成します。



「宿泊税」は、宿泊施設に泊まった利用者が自治体に支払う税金です。山形市は2027年4月からの導入を目指し、有識者や観光事業者による検討委員会を設置し、これまで3回にわたって制度内容を協議してきました。

検討委員会は8日、協議内容をまとめた報告書を佐藤市長に提出しました。報告書では、税率を宿泊料金の3％とする「定率制」を採用することが示されています。また、徴収した宿泊税の使い道として、観光地の利便性向上に向けた基盤整備や、インバウンド誘致のためのPRなどが挙げられています。

宿泊税をめぐっては、2025年12月に青森県弘前市が東北地方で初めて導入したほか、宮城県と仙台市も13日から導入する予定です。

佐藤市長は「報告書をベースに、宿泊税導入に向けて一歩一歩段取りを進めていきたい。山形市の観光振興の大きな一歩につなげたい」と述べました。

山形市は報告書をもとに、宿泊税導入に必要な条例案を作成し、3月の市議会定例会に提出する予定です。市議会の議決と国の承認が得られれば、2027年4月から宿泊税が導入される見通しです。

