◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月８日、美浦トレセン

寒さを忘れさせるほどの活気あふれる動きだった。重賞初挑戦初制覇を狙うディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は、美浦・坂路で津村明秀騎手（レースは武豊騎手）が騎乗してギリーズボール（３歳１勝クラス）を１馬身半追走する形から、５３秒８―１２秒０の馬なりで併入した。脚いろ優勢のフィニッシュに、手塚久調教師は「レース間隔が開いているので追いかけさせたが、馬場が重いなかでもしっかりと動けた。とても良かったです」と太鼓判を押した。

牝馬限定重賞のフェアリーＳではなく、あえて牡馬相手となるシンザン記念に挑むが、期待の大きさの裏返しだ。昨年６月の新馬戦は３着に終わったが、２戦目は７馬身差の圧勝で逃げ切った。指揮官は「男馬相手でも、能力は足りるかなという気がします。力は結構あります」と秘める能力に期待を寄せる。

前走後はアルテミスＳを目指していたが、中間に発熱して回避。そこから無理をさせずに立て直したことで、今回は雰囲気良く仕上げられている。トレーナーは「アルテミスＳを使おうと思っていた時よりもいいです。あそこは使わなくて正解でした」とうなずく。

過去１０年で１８年のアーモンドアイなど牝馬が３勝を挙げており、春を見据えて重要なステップとなる一戦だ。「賞金を加算したいですね」と手塚久師。文字通り“ダイヤの原石”が、輝きを増してきた。（坂本 達洋）