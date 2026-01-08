練習メニューの最後に行ったシャトルランで１位となったドラフト５位の伊藤大晟（カメラ・安藤　篤志）

　楽天のドラフト５位・伊藤大晟投手＝れいめい＝が８日、「楽天モバイル　最強パーク宮城」の室内練習場で行われた新人合同自主トレ初日に体力でアピールした。

　毎年恒例の２０メートルシャトルランが実施され、参加した１１選手でトップの１２６回を記録。うれしかったですけど、きつかったです。高校の時にシャトルランだったりをやっていたので少しは自信がありました」と顔をほころばせた。

　高校時代はポール間の往復走などで強化。「冬場とかは走り込みが多かったので、その時に走っていました」と振り返る。「高校の時はピッチングコーチの方がきてくださって、そこで走りだったりトレーニング方法を教わってました。成果が出ました。喜んでもらえると思います」と声を弾ませた。

　最速１４８キロの直球とキレのあるスライダーが武器の左腕。「ピッチャーなので足腰を強化していきたい。今後はいち早く１軍に昇格して、チームのローテーションで投げられるように頑張ります」と意気込んだ。

【新人選手のシャトルランの記録】

▽ドラフト１位・藤原　不参加

▽同２位・伊藤樹　９３

▽同３位・繁永　７３

▽同４位・大栄　１２１

▽同５位・伊藤大　１２６

▽同６位・九谷　１０１

▽同７位・阪上選手　１０１

▽育成ドラフト１位・幌村　８３

▽同２位・大坪　７１

▽同３位・中沢　１１１

▽同４位・金子　６９

▽同５位・島原　１０５