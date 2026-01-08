話題ドラマモチーフのオリジナル演劇、詳細発表 怪談好きの高校生・小泉カイが主人公【キャスト・コメント】
関西の演劇を盛り上げるべく、話題のテレビドラマや映画から着想したオリジナル舞台を届けるプロジェクト「関西演劇企画」の第2弾のタイトルが舞台小説『奇喜怪快』（読み：ききかいかい）に決定し、ビジュアルとともに公開された。
【写真】舞台小説『奇喜怪快』主演の宮脇優らキャスト陣
「関西演劇企画」は、まだまだ演劇を人生で1度も観たことのない方が数多くいる中で、関西演劇界を元気にするために、より多くの方に演劇に興味を持ってもらいたいという思いから、吉本興業、ネルケプランニング、ゴーチ・ブラザーズ、サンライズプロモーション大阪の4社がタッグを組んで発足。誰もが知るドラマや映画作品などからインスパイアされた関西初の「オリジナル演劇作品」を届ける。
2024年2月に開催された第1弾では、朝ドラ『おむすび』をインスパイア。続く第2弾は、小泉八雲の世界観や“怪談”をモチーフに、関西演劇祭2023でPandAとして最優秀作品賞、ベスト脚本賞、ベストアクター賞の3冠を受賞した脚本家・演出家の高梨由氏が新作を書き下ろす。小泉八雲は、放送中の朝ドラ『ばけばけ』ヒロインの夫もモデルにもなっている。
舞台の公演タイトルは『奇喜怪快』となり、小泉八雲の作品に描かれるキャラクターをモチーフにした役どころが多数登場することが明らかになった。
主人公は、匿名の言葉に心を削られ、居場所を失った高校生・小泉カイ。怪談好きという“個性”が、彼を孤独へと追い込む中、たどり着いたのは、社会からはみ出した者たちが集う不思議な寺「善幸寺」でした。そこで出会うのは、人ならざる者たちと、癖だらけの優しさ。怪談と現実が交錯する中、カイの運命が静かに動きだす。怖くてがおかしくて、そしてどこか希望が灯る現代怪談演劇となる。
■公演概要
作・演出 高梨由（PandA）
大阪公演：2026年3月25日（水）〜30日（月）COOL JAPAN PARK OSAKA SSホール
出演：宮脇優、里中将道／レイチェル（吉本新喜劇）、早川丈二、上山航平、大原万由子、高島一菜、望月陽翔、星野沙羽／小堀裕之（2丁拳銃）、川谷修士（2丁拳銃）
東京公演：2026年4月3日（金）〜12日（日）新宿シアターモリエール
出演：宮脇優、里中将道／黒瀬義明、早川丈二、上山航平、大原万由子、高島一菜、望月陽翔、星野沙羽／小堀裕之（2丁拳銃）、川谷修士（2丁拳銃）
■高梨由（作・演出）コメント
舞台小説『奇喜怪快』は、社会の枠からはみ出てしまった主人公カイの物語。笑いとゾクっとする怖さが交錯しつつ、哀しさを感じながらも心が少し軽くなる、そんな怪談の様な不思議な舞台です。弱さも個性も全部自分だと受け止めて、もう一度自分を弾いた世界と向き合えたなら何かが変わるかもしれない。そのアンサーを探しながら現代の闇にライトを照らすことは出来なくとも、蝋燭の火を灯せるような作品に出来たらと思います。
■宮脇優コメント
今回、小泉カイ役を務めさせていただきます、宮脇優です。初めて台本を読ませていただいときは、とてもプレッシャーを感じました！（笑）。でもそれ以上に、この作品が多くの方に愛される作品になると思いました。そして何より素敵なキャストの皆さんと。とても心強いです。昨年、何度か主演を務めさせていただきましたが、今回は気負わずありのままの自分で挑みます。皆様にとって、小泉八雲さんの怪談のように、観る人それぞれの心に違う余韻を残す作品になるよう、全力で努めてまいります。応援のほど、よろしくお願いいたします！
■里中将道コメント
今回、関西演劇企画第2弾に出演させていただきます。里中将道です。僕も大阪出身として、関西演劇を盛り上げたい、よりたくさんの方に演劇を知ってほしいという思いがあるので、今回出演できることをとてもうれしく思います。スタッフキャストの皆さんと、この作品がより素敵になるように、関西演劇界をより後押しできるよう、精一杯届けたいと思います！楽しみです！よろしくお願いします。
■小堀裕之（2丁拳銃）コメント
僕はお芝居を観るのが大好きです。2025年もたくさんのお芝居を観ました。良いお芝居を観ると、とっても幸せな気持ちになります。僕はお芝居をするのが大好きです。2026年春、大阪と東京でお芝居をさせていただきます。良いお芝居をして観ていただいた人を幸せな気持ちになっていただきたいです。僕はお芝居を観ていただくのが大好きです。ぜひ観に来てください。
■川谷修士（2丁拳銃）コメント
この度は役者として参加させていただく2丁拳銃の川谷修士です。今回はコンビ共の出演なので、演技する2丁拳銃をぜひ皆さまに見ていただきたいです。そしてこの経験を漫才に取り込んでいきたいと思います。作・演出が昔からお世話になっている高梨由さんなので、我々も今から楽しみです！大阪・東京と公演します。皆さまお待ちしております！
