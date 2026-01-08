アイドルグループ「CUTIE STREET」の公式Xが8日に更新され、メンバーの古澤里紗（25）が骨折治療に専念するためイベントを欠席すると発表した。

投稿では「古澤里紗に関しまして、先日ご案内いたしましたとおり、現在怪我の治療に専念しており」とし以下のイベントを欠席すると発表。

・1/10(土)SDGs推進 TGC しずおか 2026

・1/11(日)KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC

・1/12(月祝)渋谷区 はたちのつどい

なお「日々医師の指示のもと無理のない範囲で治療および回復に努めており、経過は順調です」とし「今後につきましても、医師の判断を踏まえながら、段階的に活動してまいります」と伝えた。

「みなさまにはご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

グループは昨年12月28日、古澤がパフォーマンス中の転倒により左足首を剥離骨折したと発表。同30日、TBS「第67回輝く！日本レコード大賞」（後5・30）に生出演した際は椅子に座って歌唱していた。