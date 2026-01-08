小学生のバスケットボール、ミニバスの県大会で、先月初優勝した大館市のチームが市役所を訪れました。



頂点に立った喜びを報告するとともに、初めて臨む、全国の舞台への意気込みを語りました。



少し緊張した様子で大館市役所を訪れたのは、大館市の「有浦レッド サンダー」の選手21人です。



石田健佑市長

「試合とどっちが緊張する？」

越前屋龍馬キャプテン

「えーと、、こっち」

石田健佑市長

「笑い」





キャプテンの越前屋龍馬選手の身長は173センチ。チームは、先月行われた、小学生のバスケットボール、ミニバスの県大会で初優勝しました。有浦レッド サンダーは、互いをカバーしあうチーム力が持ち味です。決勝では、多彩な攻撃で、試合の主導権を握り、初めての全国大会出場を決めました。夏の県大会でも決勝へと勝ち進みましたが、延長戦の末、惜しくも敗北。選手たちは、悔しさをバネに、走り込みや、ディフェンスの練習を重ね、初めて県の頂点に立ちました。有浦レッド サンダー副キャプテン 虻川桔平さん「前回の県大会で2点差で負けて悔しい思いをして、練習を何度も積み重ねてきて勝って、よかったなって思います」有浦レッド サンダーキャプテン 越前屋龍馬さん「秋田は、全国でもそんな知られていないと思うので、この代で有浦が全勝して、名を響かせるようにがんばりたいです」全国大会は、3月に東京で行われます。