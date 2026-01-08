RIMOWAから新年を彩る新色「パウダーブルー」登場──“再生と安らぎ”を映すスーツケースコレクション
リモワ（RIMOWA）は、新年の幕開けを祝うテーマ「再生と安らぎ」を表現した新色「パウダーブルー」を、2026年1月8日（木）より発売します。静けさと清潔感を湛えた淡いブルーは、ブランドのアイコニックなプロダクトに新たな表情をもたらします。
Courtesy of RIMOWA
今回の新色が採用されるのは、リモワの現行コレクションの中でも象徴的な3シリーズ。なかでも注目されるのは、ブランド史上初のレザー製スーツケースとして登場した「Distinct」です。アルミニウムとは異なる、柔らかさと品格を備えた佇まいに、パウダーブルーの穏やかな色調が重なり、これまでにない静謐な存在感を放ちます。
「Distinct」は、穏やかで落ち着いた印象のブルーカラーを基調に、外装から内装に至るまで色の統一感を追求。内装のライニングやディテールに施されたステッチに至るまで丁寧に設計されており、ケースを開いた瞬間にもリモワならではの美意識を感じさせます。旅の道具でありながら、空間に調和するオブジェのような佇まいが印象的です。
Courtesy of RIMOWA
また、アルミニウムとレザーを組み合わせた「Original Twist」では、ハンドルや角部分に配されたレザーディテールの一部にパウダーブルーを採用。リモワを象徴するアルミニウムの無機質な質感と、淡いブルーのコントラストが際立ち、洗練されたアクセントとして機能しています。
Courtesy of RIMOWA
さらに、デイリーユースに適したクロスボディバッグ「Personal」にもパウダーブルーが登場。ストラップ部分やバッグ内側にブルーカラーを取り入れ、アルミニウム素材のシルバーとのクールなカラーマッチングを楽しめる仕様に仕上げられています。日常の装いにさりげなく個性を添える存在として、幅広いスタイルに寄り添います。
Courtesy of RIMOWA
静けさの中に確かな強さを宿す「パウダーブルー」は、リモワが培ってきた機能美とクラフツマンシップを、より感覚的に伝える新たなアプローチと言えるでしょう。新しい年の始まりにふさわしい、心を整えるようなコレクションです。
INFORMATION
発売日：2026年1月8日（木）
モデル／価格：
Distinct Cabin パウダーブルー：\542,300（税込）
Original Twist Cabin パウダーブルー：\260,700（税込）
Personal クロスボディバッグ パウダーブルー：\250,800（税込）
お問い合わせ：
リモワ クライアントサービス
Tel:03-6733-9850
Courtesy of RIMOWA
