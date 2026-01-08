松井珠理奈、結婚“会見”を選んだ理由明かす 多くの祝福の声に感謝の言葉つづる
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。きのう都内で行われたBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）のと結婚会見への感謝を述べるとともに、会見を開いた経緯を明かした。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
松井は結婚会見でも着用していた鮮やかな和装姿で笑顔を見せる2ショット写真を掲載し、辻本と結婚したことを改めて報告。そして「今までどんな時でも味方でいてくれて応援してくれたファンの皆様、小さい頃からお世話になっているメディアの皆様には自分たちの言葉でお伝えしたくて結婚会見をさせていただく運びとなりました」と会見という形を選んだ理由を語った。
自身のもとに届いた祝福の声に対して感謝の言葉をつづった上で「大好きな地元東海地方を拠点に全国へ笑顔や元気をお届けできるよう活動していきたいという気持ちはこれからもずっと変わらないので応援していただけると嬉しいです」と呼びかけた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
松井は結婚会見でも着用していた鮮やかな和装姿で笑顔を見せる2ショット写真を掲載し、辻本と結婚したことを改めて報告。そして「今までどんな時でも味方でいてくれて応援してくれたファンの皆様、小さい頃からお世話になっているメディアの皆様には自分たちの言葉でお伝えしたくて結婚会見をさせていただく運びとなりました」と会見という形を選んだ理由を語った。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。