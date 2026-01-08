日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。バンタム転級初戦を4回KOで飾った井岡一翔（36＝志成）の技術を称えた。

昨年の大みそかにWBA世界バンタム級11位のマイケル・オルドスゴイッティ（24＝ベネズエラ）を4回2分42秒KOで破り、日本男子初の5階級制覇へ一歩踏み出した。

左ボディーフックで相手を沈めた戦いぶり。和気氏は「教科書通りの左ボディー」と絶賛した。

パワーやスピードがずば抜けているわけではないのにKOの山を築く井岡のスタイル。

和気氏が所属していたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「俺、井岡選手を見てて緩急がめっちゃうまくて、プロ野球の星野伸之選手が思い浮かんだ。何となく共感してくれる人いると思う」と明かした。

オリックスや阪神で通算176勝を挙げた星野氏は、70〜80キロ台のスローカーブなど変化球を巧みに使って120キロ台の直球を打者には150キロに見せ、11年連続2桁勝利を飾ったレジェンド投手だ。

星野氏の投球術のように計算し尽くしたコンビネーションで相手を追い込んで仕留める井岡のボクシング。

和気氏は「リングに上がったことがある人なら分かるけど、パンって頭が真っ白になって相手を必死で殴ろうとしか考えられなくなる。そこをめちゃくちゃ冷静にボディーでガード下げさせて上にフック当ててボディーいってみたいな、練習では言われるけど、試合ではできない」と、4階級制覇王者の技術に舌を巻いた。