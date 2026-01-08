N¡½BOX¤¬4Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¡¡25Ç¯¤Î¼ÖÌ¾ÊÌÈÎÇä
¡¡2025Ç¯¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖN¡½BOX¡Ê¥¨¥Ì¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬20Ëü1354Âæ¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê2.4¡ó¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¤¤°ÂÁ´ÀÇ½¤ä¹¤¤¼ÖÆâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤ÈÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬8ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Ç0.2¡óÁý¤Î16Ëü6533Âæ¡£Ç³Èñ¤äÁö¹ÔÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£3°Ì¤Ï¥¹¥º¥¤Î·Ú¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡×¤Ç0.1¡ó¸º¤Î16Ëü5589Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Î·Ú¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤Ã¤¿¡£