ÇµÌÚºä£´£¶¡¡¿·À®¿Í¤ò¡Ö¥Ñ¥«¥é¥Ã¥Ñ¥«¥é¥ÃÀ¤Âå¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡Ö¤¹¤Ù¤Æà¥¦¥Þá¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¿·À®¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ê£²£°¡Ë¡¢¿û¸¶ºé·î¡Ê£²£°¡Ë¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡Ê£²£°¡Ë¡¢°¦Åæ¿´¶Á¡Ê£²£°¡Ë¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡Ê£²£°¡Ë¤Î£µ¿Í¤¬£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÇµÌÚ¿À¼Ò¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¹±Îã¤ÎÀ®¿Í¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤Ç¤ä¤«¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤È¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÇ¯¤´¤È¤Î¡Ö¡û¡ûÀ¤Âå¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÊ¹¤«¤ì¡¢£µ¿Í¤¬À¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥Ñ¥«¥é¥Ã¥Ñ¥«¥é¥ÃÀ¤Âå¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡Ì¿Ì¾¼Ô¤Ç¤¢¤ë±üÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æà¤¦¤Þ¡ÊÇÏ¡Ë¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ëá¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡££µ¿Í¤Ï¼ã´³¡¢ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ÆÀÖÌÌ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿Ì¾¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±üÅÄ¤Ï¡Ö£²£°£²£¶ÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥«¥é¥Ã¥Ñ¥«¥é¥ÃÀ¤Âå¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿û¸¶¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤ß¤ä³Ú¶Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢ÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÎÉ¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤É¤óºä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£