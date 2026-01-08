八村2世とも言われる日本バスケ界の逸材、三重県津市出身の高校1年生、白谷柱誠ジャック選手。高校生としての1年目を振り返るとともに、年末年始にも密着しました。

「あけましておめでとうございます」

「初詣は久しぶりです。いつも寝てるだけだったので」（白谷柱誠ジャック選手）

Q.何を祈った？

「バスケも家族も色々と。欲張るぐらい」（白谷選手）

三重県津市の神社で家族と仲睦まじく初詣をする高校1年生。

豪快なダンクに、鉄壁のディフェンス。三重県津市出身の白谷柱誠ジャック選手です。

高校バスケの名門校で1年生ながらチームの主力として活躍。年末の全国大会ではチームの連覇に大きく貢献しました。

「どの世代になっても、ナンバーワンと言われるような、誰にも止められない選手になりたいと思います」（白谷選手）

「八村2世」とも称される日本バスケ界のホープ。その期待の大きさから、去年は苦労も多かったといいます。

「日本代表での活動や新しい環境での高校生活など、大変な1年間だった」（白谷選手）

中学卒業後、夏冬と合わせて8回の全国制覇を誇る屈指の強豪校へ

バスケを始めたのは小学3年生。小6にして身長は183cmと、当時から規格外の体格を兼ね備えていました。

四日市メリノール学院中学では、夏の全国大会3連覇に貢献。

中学最後の大会では2試合連続で50得点以上をマーク。その実力を全国に知らしめました。

世代別の日本代表にも飛び級で選ばれるなど、急成長を続けていった白谷選手。

去年の春。中学を卒業し、選んだ進路が、夏冬と合わせて8回の全国制覇を誇る屈指の強豪校、福岡県の福岡大学附属大濠高校でした。

「U18日本代表でアシスタントコーチに片峯先生がいて、世界に向けての練習ができると思い、福岡大附大濠高を選びました」（福岡大附大濠高 1年 白谷選手）

率いるのは若い世代の日本代表コーチも兼ねる片峯聡太監督。

「彼には『大濠のエース』という枠組みではなくて、世界に出て行ってもらいたい。マイケル・ジョーダンと同じ、『背番号23番』のユニホームを彼のために作った」（福岡大附大濠高 片峯聡太HC）

アメリカプロバスケットボールNBAで活躍し、バスケの神様とも称されるマイケルジョーダン。

そんなレジェンドに少しでも近づくようにとチーム初の背番号「23」を特例で与えられました。

「自分としても誇りに思うし、その分責任感も出てくる。『背番号23』でこれからも頑張っていきたい」（白谷選手）

日本代表合宿に最年少の16歳で招集される

6月、大きなステップアップを果たします。

「アンダーカテゴリーのコートとも話して、彼のため日本のバスケットボールのために、経験させてあげた方がいいと思って」（男子日本代表 トム・ホーバスHC）

男子日本代表のトム・ホーバス監督に認められ、日本代表の合宿に最年少で招集されました。

「本当にフィジカルが強い。全然弱くない。良いですよ本当に。面白い選手」（トム・ホーバスHC）

「すごい選手たちしかいないので、緊張もある。このキャンプで自分ができることを探したい。ステップアップのため色々経験したい」（白谷選手）

さらに8月に名古屋で開かれた未来のスター選手を育てるイベント。NBAで活躍する八村塁選手と初対面を果たします。

「そうそう。そこで止める。それを練習したほうがいい」（ロサンゼルス・レイカーズ 八村塁選手）

あこがれの人から直接指導を受けるなど、貴重な経験を重ねていた一方で――

「チーム（福岡大附大濠）にいない期間も多くて、チーム練習をしても、共通認識が合わなかったり、自分の役割がわからない時期もあった」（白谷選手）

苦難から立ち直るきっかけは「原点」

4カ月間で11回にも及ぶ代表活動に加え、2度にわたるかかとのけが。

高校のチームを離れる時間が多くなっていった白谷選手。

消極的なプレーも増え、持ち前の得点力も失われていきました。

「中学の時は2桁得点が当たり前だったけど、1桁の試合も多くなってて」（白谷選手）

そんなときに立ち直るきっかけの一つとなったのが――

「メリノール中学の山崎コーチも福岡大附大濠に顔を出してくれたりして、原点に戻るというか、自分の昔のプレーを知ってる人の意見を聞いたりして乗り越えた」（白谷選手）

中学時代の恩師の言葉に耳を傾け、自分の原点に立ち返る。そうすることで次第に迷いは消えていきました。

「自分がボールを持ったら絶対にシュートまで行く。そういうプレーをしないと自分の強みが出せない」（白谷選手）

高校最高峰の大会で日本一へ

去年12月。高校バスケ最高峰の戦い、ウインターカップに出場した三重県津市出身、福大大濠の白谷柱誠ジャック選手。

3回戦で対戦したのは優勝経験もある新潟の強豪、開志国際です。

第1クオーター。ボールを受け取ると、迷わずシュート。いきなり3ポイントを決めると、その後も遠い位置からの積極的なシュートで得点を重ねていきます。

「今大会は『絶対にシュートを打ち続ける』と目標を持って臨んだ。それをこの試合で達成できた」（白谷選手）

本来の姿を取り戻した白谷選手は、この試合で高校入学以来最多33得点をマーク。

延長までもつれた試合で勝利に導きました。

迎えた決勝ではゴール下での無類の強さを見せて14得点。

さらにディフェンスでもリバウンド数でチームトップ。チームの連覇に貢献しました。

「失敗の繰り返しだったと思うんですけど、めげずに気持ちを持ってこられたのが、2025年で一番の経験だったと思います」（白谷選手）

山あり谷ありの高校1年目を過ごす白谷選手。そのすべてを栄養に代えながら今年も成長曲線を描き続けていきます。

「不撓不屈です。今年も色々な困難や厳しいことがあると思いますが、常に自分らしさを忘れず、生きていこうと思います」（白谷選手）

