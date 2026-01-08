「幕ノ内弁当」や「鯛めし」などが人気の老舗･駅弁業者の「東海軒」について、8日、静岡県内で弁当などを製造販売する「天神屋」が、その事業を引き継ぐと発表しました。



2025年の暮れ、静岡県内を驚かせたのは、136年の歴史をもつ駅弁の「東海軒」を、弁当や総菜を販売する「天神屋」が買収する見通しだというニュース。



そして2026年1月8日…。



（天神屋 有田 一喜 社長･東海軒 新社長）

「譲受の手続き、事業承継の手続きが全て完了し、新体制で経営を始めました」





今週1月5日･月曜日に「東海軒」の事業を引き継ぎ新たな会社として再スタートしたことを発表したのです。長い歴史のある「東海軒」に、一体、何があったのでしょうか。これまで「東海軒」の現場で奮闘し、今回、副社長となった中島氏は…。（東海軒 中島 正晴 副社長）「1番最初はコロナのとき。コロナ以降で復活した企業が多かった中で、私たちはそれができなかった。何か足りないものがあったと思う。新しいことをやってこなかった、それが私たちの反省だと思う。『東海軒』の歴史と事業を止めないために、どうしてもスポンサー企業、外部の力を借りなければならない状況になった」原材料費や人件費の上昇などで、ここ10年ほどは赤字経営が続いていて自力での再建が厳しい状況となっていたのです。そこに助け船を出したのが同じ弁当業界の「天神屋」だったのです。（天神屋 有田 一喜 社長･東海軒 新社長）「今回、事業承継をするにあたり、非常に大事にしていたことが大きく2つあって、ひとつはブランドもしくは看板の”東海軒”という名前を絶対につぶさない。再生のときに雇用をしっかり守ることを大事にして、今回、事業承継をした」かつては「天神屋」も経営のピンチから復活した経験があり、今回の「東海軒」でも、そのノウハウを生かしつつ「東海軒」の名や雇用を守ることを最優先に進めるといいます。（天神屋 有田 一喜 社長･東海軒 新社長）「静岡の皆さまに愛された、愛されているお弁当屋さん（東海軒）がまた復活できればいいなという希望を持ちながら頑張っていく」（東海軒 中島 正晴 副社長）「『東海軒』は、どうしても136年の歴史や看板に頼って売る商売をしてしまっていたので、そういう意味では『天神屋』の商品企画力と発信力が同じグループになったことで、『東海軒』もより皆さんに発信していきたい」当面は、販売する商品に変更はないということですが、今後、「東海軒」は、「天神屋」とのコラボなども視野にいれながら、まずは経営の立て直しに力を入れるということです。