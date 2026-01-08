８日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０９．６４ポイント（１．１７％）安の２６１４９．３１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９９．４１ポイント（１．０９％）安の９０３９．３４ポイントと続落した。売買代金は２６８２億７４８０万香港ドル（約５兆３８９６億円）にやや縮小している（７日は２７６１億３３７０万香港ドル）。

指標発表前に買いが手控えられる流れ。米国では９日、金融政策の方向性を決める重要指標の一つ、１２月の雇用統計が発表される。中国では週末から、１２月の月次経済統計が相次ぎ発表される予定。あす９日に物価統計、来週１４日に貿易統計、１５日までに金融統計などだ。ベネズエラの石油利権などを巡る米中対立の警戒感がくすぶっていることもマイナス。トランプ米大統領は７日、「ベネズエラ暫定政権は米国が管理する新たな石油取引で得た資金について、アメリカ製品のみを購入する」との方針を示した。それより先、トランプ氏は６日、制裁下にある高品質の原油３０００万〜５０００万バレルを米国に引き渡すことになったと自身のＳＮＳに投稿。中国は長年、ベネズエラに巨額投資し、同国が産出する石油の大半を輸入している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ：９９２／ＨＫ）が５．６％安、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が４．５％安、即席麺・飲料大手の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が４．２％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の保険・証券が安い。中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が３．３％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．１％、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が２．０％、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が４．６％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が３．５％、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

消費セクターもさえない。レノボや康師傅のほか、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）とマルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）がそろって４．１％安、自動車ディーラーの中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が３．８％安、レストランの九毛九国際ＨＤ（９９２２／ＨＫ）が２．６％安、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が２．４％安で引けた。

半面、半導体セクターは高い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が５．３％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が４．４％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．６％、海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が１．５％ずつ上昇した。中国政府の国内産業支援スタンスが好感される。米メディアが７日報じたところによると、中国当局は今週、一部のテック企業に対し、エヌビディアの人工知能（ＡＩ）半導体「Ｈ２００」の発注を停止するよう要請した。国内製ＡＩ半導体の購入を優先させる方針という。

本土マーケットは５日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０７％安の４０８２．９８ポイントで取引を終了した。金融が下げ主導。非鉄・産金、自動車、消費関連、運輸なども売られた。半面、軍需産業は高い。新興半導体、不動産、メディア・娯楽、公益、医薬も買われた。

