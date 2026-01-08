限定車『インテンサ』がジュニアに登場

ステランティス・ジャパンは、アルファ・ロメオ・ブランドのコンパクトSUV『ジュニア』の限定車『ジュニア・イブリダ・インテンサ（JUNIOR-Ibrida-INTENSA）』を発売した。

【画像】ジュニア、トナーレ、ジュリア、ステルヴィオの特別仕様車『インテンサ』シリーズ 全19枚

『強烈な』、『情熱的な』を意味するイタリア語『INTENSA』を冠したこのシリーズは、これまで『トナーレ』や『ジュリア』、『ステルヴィオ』にも展開されてきたが、今回のモデルがその最後を飾ることとなる。



特別仕様車アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ・インテンサ。 ステランティス・ジャパン

ベース車両には、洗練されたイタリアンデザインとハイブリッド技術を融合した「ジュニア・イブリダ」が選択された。

ブランドのDNAを反映した独自の仕様とディテールにより、シリーズのフィナーレに相応しい情熱的なモデルに仕上がっている。

本モデルは150台の限定で、価格は508万円となる。

ブラック×ゴールドのアクセント

『ジュニア・イブリダ・インテンサ』のエクステリアはグロスブラックを基調とし、そこにゴールドのアクセントを組み合わせた専用パーツが特徴となっている。

フロントの『スクデット（盾型グリル）』はボディ同色に仕立てられ、足元にはゴールド仕上げの『18インチ・ペタリ・アルミホイール』が装着されるなど、存在感と気品が高められている。



特別仕様車アルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ・インテンサ。 ステランティス・ジャパン

ボディカラーは『トルトーナ・ブラック』（100台）と、『ブレラ・レッド/ブラックルーフ』（80台）の2色が用意される。

インテリアにおいては、タンカラーのアクセントとアルカンターラ素材が随所に採用され、シートやセンターアームレストには専用の『INTENSA』ロゴが刻まれた。

黒と金のコントラストに加え、クラフトマンシップを感じさせる上質な室内空間が、限定車ならではの特別感を演出している。