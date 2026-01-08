サッカー日本代表の森保一監督が8日、警視庁から感謝状を受け取りました。贈呈式後の取材対応では、この日スーパーゴールの活躍をみせた三笘薫選手について言及しました。

三笘選手は2025年9月下旬に負傷しチームを離脱すると、ワールドカップにも影響を及ぼすことが懸念されていましたが、年明けの試合で先発復帰。この日はプレミアリーグ第21節に出場し、マンチェスターシティを相手にスーパーゴールを決める活躍をみせました。

三笘選手の活躍に、森保監督は「今日、三笘が素晴らしいシュートを決めてくれて、また彼自身の復活という意味でもいいゴールになったと思うし彼自身、これからまたさらにギアを上げていくいいゴールをみせてもらったかなと思います。我々日本代表の活動においても、プレミアリーグという世界最高峰のリーグの中で、かつ相手がマンチェスターシティという世界トップの実力を持つチームに対して、『日本人はやれるんだ』ということをみせてくれたことは、これからの活動にも後押しになると思います」とたたえました。

「『日本人はやれるんだ』というところを世界の舞台で選手とスタッフと、一丸となってワールドカップの舞台でお見せしたいと思いますし、我々チームだけではなく、日本人の方々に一丸になって世界に挑むということをまた一緒にやっていただき、そして我々に後押ししてくだされば、選手たちもさらに走ってくれるので、共闘応援のお願いもできれば、気分も上がっていければなと思っています」と、ファンへ向けて語りました。