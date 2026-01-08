SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）との結婚を改めて報告。祝福の声に感謝した。

松井は「この度 辻本達規さんと結婚致しました」と報告。2人は7日に結婚会見を開いた。「今までどんな時でも味方でいてくれて応援してくれたファンの皆様、小さい頃からお世話になっているメディアの皆様には自分たちの言葉でお伝えしたくて結婚会見をさせていただく運びとなりました」と経緯を説明した。

「取材に来てくださったメディアの皆様 温かく見守ってくださったファンの皆様 BOYS AND MENのメンバーさんや事務所の皆様 そしてファンの皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです 本当にありがとうございます！！」と感謝の言葉をつづった。「祝福のメッセージをくださった48グループのメンバーや先輩方、そして秋元先生にも感謝しております」と続けた。

「大好きな地元東海地方を拠点に全国へ笑顔や元気をお届けできるよう活動していきたいという気持ちはこれからもずっと変わらないので応援していただけると嬉しいです！！」と決意。「2026年もよろしくお願いします！！皆様がうまくいく年になりますように」と今年の干支の馬にかけて呼びかけ、「#キャンプ婚 #ドラ婚ズ #モノノフ婚 #17婚」とハッシュタグを添えた。