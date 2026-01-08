『メダリスト』でフィギュアスケートの魅力を深掘り 創作の裏側＆元代表・鈴木明子による演技再現＆“リアルいのり”たちに密着
漫画とスポーツの熱い関係をひもとき、スポーツのおもしろさを漫画とリアル両面から深掘りしてきたNHK BSの番組『ぼくらはマンガで強くなった』（毎週月曜 後10：00〜後10：44）。12日の放送では、フィギュアスケートを題材にした大人気漫画『メダリスト』にスポットを当て、フィギュアスケートの魅力と本作の魅力に迫る。
【写真】貴重な原画ずらり！『メダリスト』を解説する鈴木明子
本作は、少女・結束いのりが、コーチとしての夢を諦めかけていた青年・明浦路司とタッグを組んで、オリンピックの金メダリストを目指す姿を描いた物語。
番組では、元フィギュアスケートオリンピック代表の鈴木明子がインタビュー出演。漫画で描かれるフィギュアスケートの世界のリアルや魅力をたっぷりと語る。読むたびに感情移入してしまうという鈴木。作中で描かれる激アツなフィギュアスケートの魅力を解説。鈴木が氷上でいのりの演技を再現する特別企画も。ステップシークエンスでの華麗な足技、「ダブルアクセル」の漫画完全再現に挑戦する。
また、作者・つるまいかだ氏の直筆アンケートから漫画『メダリスト』創作の裏側も明らかに。フィギュアスケート未経験の作者が、緻密な取材をもとに描き出した、華やかで過酷な世界のリアルと、そこに人生を賭ける人たちの熱い思い。作品に込めた作者のこだわりや思いも明らかとなる。
さらに、漫画「メダリスト」で描かれる少年少女たちの奮闘の姿は、現実の世界でフィギュアスケートに夢をかける若き選手たちにも大きな影響を与えている。番組では、スケートクラブで世界の舞台を目指す“リアルいのり”たちに密着。美しくも過酷なフィギュアスケートの世界で切磋琢磨する彼らを支えているのは、漫画「メダリスト」の登場人物たちのさまざまな言葉だった。
