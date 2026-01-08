元テレビ朝日社員の玉川徹氏が8日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。中国商務省が6日、日本に対する軍民両用（デュアルユース）品目の輸出管理を強化すると発表したことに関連し、台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁に言及した。

中国商務省の発表は、軍事用途に使われるものは全て輸出禁止とするもので、レアアース（希土類）が含まれる可能性がある。高市首相の国会答弁を巡る日中関係悪化が背景にあるとみられ、規制は6日から適用としている。

この発表を受け、外務省の金井正彰アジア大洋州局長は、在日中国大使館の施泳次席公使に抗議し、措置の撤回を求めた。

玉川氏は、台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に触れ、「口実を与えたっていうふうなことの不用意さ。口実に使うっていうのは、中国側はその意図で使うんだろうけど、口実に使われるようなことを言う必要があったのかっていうふうなところですよね」と言い、「いわゆる小国が軍事大国に対して挑発をする、これは何の利益も生まない。ウクライナでもそうですしベネズエラでもそうですよね」と持論を展開。「だから、そういうふうなことを、する必要のないことをするっていうことがどれくらいの影響を与えるかっていうのを国のトップは考えてもらわないといけないと思いますね。少なくともこれで日本の経済界とか、これからどういうふうになっていくかって相当恐れていると思いますからね」と自身の見解を述べた。