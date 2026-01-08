昨秋の高校野球東京都大会決勝で帝京に4―8と敗れた関東第一が8日、3学期がスタートし同校練習場で練習を本格化させた。

帝京に敗れたことで今春選抜出場は不透明。この日の練習を見守った米沢貴光監督は「秋は一戦一戦を大切にして勝ち上がっていくチームのはずだったが、勝ち上がるにつれ優勝を意識し始めてしまった」と決勝の「力み」を振り返った。

帝京戦は3回に8失点。指揮官は「ちょっとした不運もあったが、本来このチームにない細かいミスも生じた」とビッグイニングを許した回を振り返り、「このオフはそういう点を修正していかないといけない」と気の引き締めをはかった。

その一戦で3回途中から登板し5回2/3を4失点だったエース左腕・石井翔投手（2年）も「もちろん選抜に出場できれば、というのはありますが夏に意識が向いている部分もある。みんなとは、あの8失点を忘れてはいけないと話している。そうしないとまた帝京に負けるぞと話している」と語気を強めた。

自身は130キロ中盤の球速のアップと、スライダー、チェンジアップなどの変化球向上をテーマにオフの取り組みと全力で向き合っている。（大木 穂高）