乃木坂46が8日、東京・乃木神社で、恒例の成人式を行った。今年参加したのは、菅原咲月（20）五百城茉央（いおき・まお＝20）奥田いろは（20）愛宕心響（ここね＝20）瀬戸口心月（みつき＝20）の5人。

かねて考えていたという赤色の振り袖で「和な感じ」を大切にしたという菅原は、新成人の抱負を「1つ1つの言葉の重みをしっかりと理解して、誰かに伝えられるような大人になりたいです」と語った。

グループの副キャプテンも務めているが「私はちょっとポンコツなイメージを持たれることが多い」と話し、「より大人で、先輩・後輩問わず、頼っていただけるような強く、そして日常から『美しい』を心がけていきたいなと思います」と決意。絵馬には「強く、美しく」としたためた。

今後挑戦したいことを聞かれると「個人としてはお芝居がすごく好きなので、いろんな表現の仕方などを学んで、乃木坂46に返還できたらいいなと思います」と語った。

最後に新成人5人を代表して「昨年は6期生も入ってきてくれて、グループとしても新しい挑戦をたくさんさせていただいた。今年は、いろんなグループがいる今だからこそ出せる乃木坂46の良さ、今のメンバーの強み、楽曲の素晴らしさを皆さまにお伝えして、どんどん坂を上っていければなと思います」と決意を示した。