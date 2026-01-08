【ひらがなクイズ】空欄に入る共通のひらがな2文字は何？ 脳のトレーニングにぴったり！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
共通点に気づけばスムーズに解けるはず。今回は日常やビジネスシーンで使う言葉も多いですよ。
□□ぶん
じ□□
あん□□
□□じつ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ぜん」を入れると、次のようになります。
ぜんぶん（全文・前文）
じぜん（事前）
あんぜん（安全）
ぜんじつ（前日）
今回は、「前」という漢字に関わる言葉が多く並びました。「あん□□」から「安全」を連想した方もいれば、「□□じつ」から「前日」を導き出した人もいたのではないでしょうか。「全文」や「前文」のように、同じ読みでも文脈によって意味が変わる言葉も含まれており、改めて日本語の面白さを実感できる組み合わせでしたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
