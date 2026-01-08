ISをさらに磨き上げたスポーティ仕様

2026年1月8日、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、同日のレクサス「IS」一部改良モデルの発売に合わせて、レクサスブランド向けスポーツパーツ「F SPORT PARTS（TRD）」を発売したと発表しました。

今回の新商品は、レクサスISが持つスポーティかつ上質なキャラクターをさらに際立たせることを目的に開発されたもので、走行性能とデザイン性を高次元で両立させた点が大きな特徴です。

メーカー直系のカスタマイズブランドであるTRDならではの知見と技術が注ぎ込まれ、車両本来の魅力を引き出すパーツ群として注目を集めています。

レクサスISは、1999年に誕生して以来、レクサスブランドを代表するFRスポーツセダンとして進化を重ねてきました。

コンパクトなボディサイズと優れた運動性能を兼ね備え、日常使いからスポーツドライビングまで幅広いシーンで高い評価を受けてきたモデルです。

現行型はGA-Nプラットフォームをベースに、ボディ剛性やサスペンションの改良を徹底し、ドライバーとの一体感を重視した走りを追求しています。

そして同日に発売された一部改良モデルでは、内外装の意匠変更及び質感向上に加え、ステアリングフィールや乗り心地の洗練、安全性能の強化など、細部にわたる改良が施され、プレミアムスポーツセダンとしての完成度をさらに高めています。

そうしたレクサスISの魅力を一層引き立てる存在として登場したのが、F SPORT PARTS（TRD）です。

開発にあたっては「Aerodynamic Control」と「Total Balance」をキーワードに掲げ、見た目の迫力だけでなく、実走行における安定性や操縦性の向上にも重点が置かれています。

中核となるのが、フロントスポイラー、エアロダイナミクスミラーカバー、サイドスカート、スポーツマフラー＆リアディフューザーで構成される「F SPORT PARTS（TRD）エアロダイナミクスパッケージ」です。

塗装済仕様の価格（消費税込み、以下同）は53万3500円、未塗装（素地）仕様は51万1500円となっており、ボディカラーとのコントラストを強調するブラック塗装の「BLACK EDITION」も設定されています。

フロントスポイラーは3分割構造を採用し、スピンドルボディの造形をより低く、躍動的に見せるデザインが特徴です。

コーナー部形状によりフロントのリフトを抑制し、接地感と操縦安定性の向上に寄与します。

価格は塗装済仕様が9万5000円、素地仕様が8万7000円、BLACK EDITIONも9万5000円です。

エアロダイナミクスミラーカバーは、風切り音の低減と空力性能の向上を狙ったパーツで、6万1600円となっています。

サイドスカートは、彫りの深い造形によりスポーティな印象を強めると同時に、タイヤハウス内の乱れた空気を効果的に排出し、フロントの浮き上がりを抑制します。

こちらは塗装済仕様が8万4700円、素地仕様が8万300円、BLACK EDITIONが8万4700円です。

リアには真円4本出しのスポーツマフラーとリアディフューザーを組み合わせた専用パーツが用意され、リアバンパー内に滞留する空気を排出することで直進安定性を高めます。価格は28万2700円で、必ずセットでの装着が必要となります。

足元を引き締めるパーツとしては、20インチ鍛造アルミホイールセットが設定されています。

インチアップを図りながら軽量化と高剛性化を同時に実現し、バネ下重量の低減によって運動性能の向上に貢献します。1台分の価格は61万6000円で、タイヤは別途用意する必要があります。

さらに、走りの質感を高めるための機能系パーツも用意されています。走行時の振動やノイズを効果的に減衰させるパフォーマンスダンパーは8万2500円（2026年2月下旬発売予定）、ボディフロア全体をバランス良く補強し、しなやかな乗り心地とロードホールディング性能を向上させるメンバーブレースは11万円（2026年4月下旬発売予定）となっています。

このように、レクサスIS一部改良モデル向けのF SPORT PARTS（TRD）は、外観のスポーティさを高めるだけでなく、空力性能や操縦安定性、快適性といった走りの本質にまで踏み込んだ内容となっています。

車両の完成度をさらに引き上げ、自分だけの一台を作り上げる歓びを提供してくれる存在といえるでしょう。

今後もトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントによる、質の高いカスタマイズ提案に大きな期待が寄せられます。