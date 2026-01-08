前代未聞のおケツ通知。

バイクの運転は人馬一体となり、五感を研ぎ澄ませて走らせます。周囲の状況から危険察知や、車体の僅かな違和感から不具合を見出したり、燃料や油の漏れだって嗅覚で分かります。

そんな五感も限度があるワケで、せっかくならセンサー類も活用したいところ。だけどその結果をまた目と耳に頼るんじゃ本末転倒ですよね。

視覚と聴覚＋振動

「Viber Alert」はバイクのシートの4カ所に埋め込む、Bluetooth接続の振動発生装置。

ジャイロスコープと加速度計を搭載しており、たとえば車体を倒しすぎたり、ウインカーとの連動で消し忘れが分かります。速度超過や死角から来た追走車のお知らせや、バックで駐車するときには後ろにぶつからないよう、ブルっと震えてサポートが可能です。

アプリと連動

スマホ用アプリと連携しており、設定をすればネズミ捕りのカメラ対策や、進行方向に渋滞があるなどの通知で震えることもできます。

シートの角にはボタンがあり、こうした情報はシングル／ダブルクリックで他のユーザーに共有もできます。

Image: Viber Alert

振動ならジャマにならないし

スマホやゲームパッドだって震えるのが当たり前なので、バイクが震えてもイイんじゃないでしょうか？ 振動のパターンも変えれば分かることも増えそうですよね。ただ走行中はおケツにも神経を集中させるのは新次元の運転になりそうです。

バイク以外にも使える

「Viber Alert」は自動車のシートなど転用も可能とのこと。居眠り防止に震えたりして、バイクとはちょっと違う使い方も期待できるでしょうね。

イタリアのバイク用パーツメーカーSoft Italia SPAと提携したので、今後はイタ車を中心にサードパーティーとして発売されるかと思います。現在開催中の「CES 2026」で見られるようです。

Source: Viber Alert via NEW ATLAS