“キキ＆ララ”×「Maison de FLEUR」コラボに新作！ ラベンダー衣装のトートバッグなど登場へ
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2月23日（月・祝）から、サンリオの人気キャラクター“リトルツインスターズ（キキ＆ララ）”とのコラボコレクションを、全国の店舗や公式ECサイト「STRIPE CLUB」などで発売する。
【写真】総柄トートも魅力的〜！ 新作コラボアイテム一覧
■遊び心が詰まった全4型
今回、2025年に50周年を迎えたリトルツインスターズとのコラボで発売されるのは、ゆめ星雲の思いやり星でうまれたふたごのきょうだい星キキ＆ララをイメージし、“ゆめかわ”な世界観をサックスとピンクのパステルカラーで表現した新作アイテム全4型。
ラベンダーカラーの衣装と花飾りでおめかししたキキ＆ララをプリントしたバッグは、2型をラインナップ。ブランドで大人気の「ダブルリボン2Wayトート」は、オーガンジーを重ねた中に星型のパーツを挟み込み、持つたびに星が動く遊び心が詰まったデザインに仕上がっている。
また、フリルハンドルが目を引く「スクエアトート」には、キキ＆ララが並んでポーズをとる愛らしい姿を総柄プリント。淡い色味のリボンや花、“F”マークなどを全体に散りばめた華やかなバッグだ。
そのほか、キキ＆ララがレースやラベンダーの衣装でおめかししたふわふわ素材の「チャーム」や、日常使いしやすい「タオルハンカチ」も展開され、心ときめくコレクションとなっている。
