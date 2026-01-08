¡Ö¤¨¡Á¡ª¾×·âÅª¡ª¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎËå¡¢30ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëà¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëá¥¹¥Æ¡¼¥¸»Ñ¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼»ÐËå¡×¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÎÀ¼
Ã´Åö¥«¥é¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ç
¡¡AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÈÄÌîÍ§Èþ(34)¤ÎËå¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈÄÌîÀ®Èþ(30)¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È³èÆ°¤òÊó¹ð¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ê¥ªÀî¸ý¤Ç¤Î½é¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡¼¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä2026Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇLIVE¤·¤ÆRoLuANGEL¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»Ð¤ÎÍ§Èþ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRoLuANGEL¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÀ®Èþ¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÂô»³¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð¤ì¤ë¤È¤¨¤¨¤Ê¤¡¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î°áÁõ¹¥¤¡×¡Ö¸Â³¦¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤¨¡Á¡ª¾×·âÅª¡ª¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼»ÐËå¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£