J1アビスパ福岡のFW碓井聖生（24）が、2月開幕の特別大会「百年構想リーグ」での得点王を掲げた。J参入後はクラブから誕生しておらず、獲得すれば初の快挙だ。

加入2季目のストライカーは力強く新年の誓いを立てた。「2桁得点。FWとしてゴールは絶対に必要になってくる。得点王も狙っていきたい」。今季は背番号も昨季の「27」から一桁の「7」に変更。主力の自覚を胸に、得点力不足が課題のチームを救う。

昨年6月にJ2富山から加入し、リーグ戦11試合で3得点。J1デビュー戦でゴールを決めたが、夏場以降に故障で長期離脱、厳しいマークに合い、10月の復帰後は無得点。「J1の壁」にもぶつかった。

チームの昨季の総得点「34」は20クラブ中17位タイ。特にFW登録の選手が計9得点にとどまるなど、得点力不足は深刻だった。それだけに、点取り屋の覚醒が待ち望まれている。

自身の課題としてヘディングやクロスへの対応を挙げる。「（足元への）パスからは決められたけど、クロスからはなかった。ヘディングや、クロスに対しての入り方、タイミングはもっと重要になってくる。そこを決めることができればバリエーションも増えて相手の守備も分かりづらくなる」と語った。

新たな背番号「7」は、昨季途中にメルボルン・シティーに移籍した金森健志がつけていた。背番号変更にあたっては金森に連絡。「『僕が受け継いでいいですか』と聞いたら、『いいよ、ハート』と返ってきたので良かった」と笑顔で明かした。

「健志くんの思いもある。受け継いで、7番を任せてもらったからには試合に出て、チームを勝たせられるようになりたい」。宣言通りの鮮やかなゴールラッシュを実現できれば、チームも一気に飛躍する。（伊藤瀬里加）